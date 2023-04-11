كوريا الجنوبية: حرائق الغابات تجتاح نحو مئة منزل

اجتاحت حرائق غابات هائلة مدفوعة بالرياح الشديدة مدينة كانغ نونغ الساحلية الشمالية شرق عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ودمرت نحو 100 منزل، وأجبرت مئات السكان على إخلاء منازلهم.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية نقلاً عن مسؤولي الإطفاء بالمدينة: إن رياحا عاصفة هبت بسرعة قصوى لحظية تصل إلى 30 مترا في الثانية على المدينة الواقعة على بعد 168 كيلومتراً شرق سيئول ومناطق الساحل الشرقي الأخرى بإقليم كانغوون، ما أدى إلى اندلاع الحريق بسرعة في المناطق السكنية وتدمير نحو 100 منزل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

وأضافت الوكالة :"تم إجلاء بعض السياح المقيمين في أماكن إقامة قريبة إلى أماكن آمنة تحسباً للطوارئ، وتم حشد أكثر من 300 رجل إطفاء وست طائرات هليكوبتر و200 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحرائق، إلا أن الرياح العاتية أعاقت ذلك".

كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيراً قوياً من الرياح في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك المناطق الساحلية الداخلية والغربية والجنوبية

وأشارت إلى أن الظروف الجوية غير العادية ناجمة عن وقوع شبه الجزيرة الكورية بين ضغط مرتفع في الجنوب وضغط منخفض في الشمال.