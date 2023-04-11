سرايا القدس _كتيبة جنين تكشف تفاصيل ما حدث في حي الهدف في مخيم جنين اليوم

كشفت سرايا القدس _كتيبة جنين تفاصيل ما حدث في حي الهدف في مخيم جنين صباح اليوم الثلاثاء 11/4/2023 .

قالت الكتيبة خلال بيان لها أن قوات الاحتلال اقدمت على اقتحام حي الهدف في مخيم جنين الصامد ومحاصرة بعض المنازل واقتحامها في محاولة للوصول إلى المجاهدين والمقاتلين، مؤكدة ً ان معية الله ومن ثم يقظة مجاهدينا واستعداهم وعزيمتهم كانت له بالمرصاد.

وأضحت ان قواتها استهدفت قوات الاحتلال التي تواجدت في منزل المواطن ماهر تركمان ، وحققت إصابات مباشرة، مشيرةً الى انه وبعد انتهاء المعركة تبين وجود الدماء في مكان تواجد القوات الصهيونية.

وبينت الكتيبة ان المجموعات المختلفة قامت باستهداف قوات الاحتلال والتصدي لها بكل قوة واقتدار وتوجيه ضربات مباركة في أكثر من نقطة اشتباك، حيث قامت وحدة الهندسة بتفجير العديد من العبوات الناسفة بدوريات الاحتلال وقواته بشكل مباشر في أكثر من مكان.

وأشارت الى تمكن المجاهدين من استهداف قناصة الاحتلال التي تمركزت في عمارة القصار بوابل من الرصاص من مسافات قصيرة.

وأضحت ان قواتها استهدفت قوات الاحتلال التي تواجدت في منزل المواطن ماهر تركمان وتحقيق إصابات محققة ومباشرة، وبعد انتهاء المعركة تبين وجود الدماء في مكان تواجد القوات الصهيونية.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، انه في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك سيرتد على هذا المحتل المجرم, وسنبقى رأس حربة المقاومة الباسلة بكل كتائبنا وتشكيلاتنا ومجموعاتنا المنتشرة في الضفة الحبيبة، مشددة على إننا على عهد الشهداء ماضون لن نتراجع أو نلين, وسيبقى سلاح مجاهدينا الرعب الذي يلاحق الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ووجهت السرايا التحية لجماهير شعبنا الصامد وللمرابطين في المسجد الأقصى المبارك, ولأهل مخيمنا البطل الذي كان وما زال الحاضنة الجماهيرية للمقاومة الشريفة، ويقدم كل غالي ونفيس لحماية ظهر المجاهدين.

فيما يلي نص البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

من جديد ظن الاحتلال المجرم أن بإمكانه النيل من مقاتلي ومجاهدي شعبنا البطل في محاولة فاشلة منه لإنهاء الحالة الجهادية المقاتلة ولكن عبثاً يحاول، وسوف يفشل بإذن الله مهما كانت الأثمان والتضحيات.

فقد أقدم العدو المجرم صباح اليوم الثلاثاء على اقتحام حي الهدف في مخيم جنين الصامد ومحاصرة بعض المنازل واقتحامها في محاولة للوصول إلى المجاهدين والمقاتلين، ولكن معية الله ومن ثم يقظة مجاهدينا واستعداهم وعزيمتهم كانت له بالمرصاد.

لقد قامت مجموعاتنا المختلفة باستهداف قوات الاحتلال والتصدي لها بكل قوة واقتدار وتوجيه ضربات مباركة في أكثر من نقطة اشتباك، حيث قامت وحدة الهندسة بتفجير العديد من العبوات الناسفة بدوريات الاحتلال وقواته بشكل مباشر في أكثر من مكان.

فقد تمكن مجاهدونا من استهداف قناصة الاحتلال التي تمركزت في عمارة القصار بوابل من الرصاص من مسافات قصيرة.

كما قام مجاهدونا باستهداف قوات الاحتلال التي تواجدت في منزل المواطن ماهر تركمان وتحقيق إصابات محققة ومباشرة، وبعد انتهاء المعركة تبين وجود الدماء في مكان تواجد القوات الصهيونية.

إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين، وفي هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، نؤكد أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك سيرتد على هذا المحتل المجرم, وسنبقى رأس حربة المقاومة الباسلة بكل كتائبنا وتشكيلاتنا ومجموعاتنا المنتشرة في الضفة الحبيبة، وإننا على عهد الشهداء ماضون لن نتراجع أو نلين, وسيبقى سلاح مجاهدينا الرعب الذي يلاحق الاحتلال وقطعان المستوطنين.

التحية لجماهير شعبنا الصامد وللمرابطين في المسجد الأقصى المبارك, ولأهل مخيمنا البطل الذي كان وما زال الحاضنة الجماهيرية للمقاومة الشريفة، ويقدم كل غالي ونفيس لحماية ظهر المجاهدين.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الثلاثاء 11 إبريل 2023م