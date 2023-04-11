ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 11-4-2023، أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تستعد ليوم القدس العالمي في آخر جمعة من رمضان.

وقال مراسل الإذاعة "الإسرائيلية" العامة يوني بن مناحيم: "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لـ "يوم القدس العالمي" الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان".

وأضاف بن مناحيم قائلاً: "قد يحاول محور المقاومة الذي تقوده إيران مفاجأة "إسرائيل".

وكانت المقاومة في كل من لبنان وقطاع غزة أطلقت رشقات صاروخية باتجاه شمال وجنوب كيان الاحتلال؛ رداً على اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى واعتداء شرطة الاحتلال على المصلين فيه.

جدير ذكره أنه اسفرت عملية دهس وإطلاق نار في الحمرا بالأغوار، الجمعة الماضية، عن مقتل ثلاثة "إسرائيليات"؛ ما دفع جيش الاحتلال لاستدعاء المزيد من كتائب الجيش ونشرها على خطوط التماس في الضفة الغربية المحتلة.