أبو عاذرة لـ "فلسطين اليوم": غداً والخميس دوام طبيعي لطلبة مدارس "الأونروا" والإجازة تبدأ السبت

خلافاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في غزة، أكد رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فريد أبوعاذرة، اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023، أنّ إجازة الربع الثالث لطلبة مدارس الوكالة تبدأ من صباح يوم السبت المقبل 15 ابريل 2023، على أن تستأنف الدراسة نهاية عطلة عيد الفطر السعيد.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن إجازة طلبة مدارس "الأونروا"، تبدأ من صباح يوم السبت المقبل، وفق ما خطط له برنامج التعليم في الوكالة سابقاً، مشيراً إلى أن أيام الدراسة من حق الطالب ولا يمكن التفريط بها، وفق قوله.

وقال: "حال قررنا اعتماد الاجازة من صباح يوم غد الأربعاء، فإن ذلك سيكون على حساب الطلبة، ويكون هناك نقص في عدد أيام الفصل الدراسي اللازمة".

وعن وجود اتفاق بين تعليم "الأونروا" مع وزارة التربية في غزة حول إقرار الإجازة بدءاً من السبت، أشار أبو عاذرة إلى أنهم اتخذوا القرار بناء على الخطة المقرة من بداية العام الدراسي، لافتاً التغيير من جانب الوزارة أما الوكالة تُنفذ الخطة المُقرة سابقاً.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في غزة، أعلنت أن إجازة الفترة الدراسية الثالثة من العام الدراسي 2022-2023 تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 ابريل 2023.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن استئناف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.