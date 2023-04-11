اعتقالات في الضفة تطال 7 شبان يرفع الاعتقالات منذ بداية العام لـ2200 مواطناً



شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 11/4/2023 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين طالت سبعة مواطنين على الأقل من الضفة، منهم خمسة من جنين.

وقال نادي الاسير أن قوات الاحتلال اعتقلت فجراً سبعة مواطنين بينهم خمسة من جنين.

وأوضح نادي الاسير أن حصيلة حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري بلغت أكثر من الـ2200 حالة اعتقال، وذلك حتى بداية شهر نيسان الجاري.

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

أحمد ماهر تركمان

أحمد السوقي

عبد الله أحمد البطل

الشقيقين نور الدين وعبد عيد ابو صقر

كما اعتقلت من بيت لحم الشاب كرم غالب الهريمي

‏ومن بلدة الرام اعتقل الاحتلال المواطن يعقوب أحمد مطير (28 عامًا)