10 قتلى وإصابات بتحطم حافلة وسقوطها بنهر في بيرو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 ص
11 ابريل 2023
10 قتلى وإصابات بتحطم حافلة وسقوطها بنهر في بيرو
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لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أُصيب 25 آخرون، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها في نهر بمنطقة ليما في بيرو.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.

وانطلقت الحافلة من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.

ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصاً، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.

وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.

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