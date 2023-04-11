10 قتلى وإصابات بتحطم حافلة وسقوطها بنهر في بيرو

لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أُصيب 25 آخرون، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها في نهر بمنطقة ليما في بيرو.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.

وانطلقت الحافلة من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.

ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصاً، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.

وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.