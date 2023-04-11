أدعية العشر الأواخر من رمضان 2023 دعاء اخر 10 أيام من رمضان مكتوب، يصوم المسلمون اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك 2023، إذ يعني بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وهي أيام عظام تأتي في شهر معظم، ولأهمية أشهر رمضان المبارك لاسيما العشر الأواخر هو قدوم ليلة القدر في هذا الشهر، وهو ما يعني أن يغتنمها المسلم على أكمل وجه فهي أيام معدودات تذهب بسرعة البرقة لكن ثوابها يبقى حاضراً لكل من عمل بها وقدم الطاعات والأعمال الصالحة ابتغاء لمرضاة الله عز وجل.

دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2023

دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2023، وتحل في العشر الأواخر خاصة الليالي الفردية، ليلة القدر، التي تعتبر خير من ألف شهر، إذ إن ثوابها يزيد عن عبادة ألف شهر كاملة، ولا يعرف مقدار الزيادة أيضا، لهذا يحاول المسلمون قدر إمكانهم احياء العشر الأواخر من شهر رمضان سواء بالاعتكاف أو بقراءة القرآن أو بالأدعية اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لذا يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2023.

أدعية العشر الأواخر من رمضان اغتنمها الآن

أدعية العشر الأواخر من رمضان اغتنمها الآن، ومن المقرر أن تبدأ اولى الليالي الوترية اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 الموافق 20 رمضان 1444 هجري، بعد أذان المغرب مباشرة، إذ تنطلق كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان 1444- 2023 بعد صلاة المغرب وحتى صلاة الفجر، إذ يؤدي المسلمون في هذه الأوقات الصلوات "قيام الليل- احياء ليالي العشر الأواخر"، من صلوات وقراءة القرآن الكريم والأدعية.

وبدات العشر الاواخر من رمضان؛ اللهُم متعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقبول الأعمال، وأنعم علينا بصحة الأبدان، ونسألك اللهُم فرجاً لكل مهموم، وعطاءً لكل محروم، ورزقاً لكل محتاج، وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابةً لكل دعاء، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن تغيرت اقدارهم للافضل. — د. عمر عبد الكافي (@d_alkafy) April 10, 2023

أفضل أدعية العشر الأواخر من رمضان 2023

أفضل أدعية العشر الأواخر من رمضان 2023، "اللهم اعصمنا من المعاصي والآثام، واشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واشغلنا بك عن همومنا يا مفرج كل كرب، وياغافر كل ذنب يا رب العالمين"، أو "اللهم فرج الهم عن المهمومين.. ونفث الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين"، "اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ".