الخارجية الإيرانية: لا قيود على سفر المصريين لإيران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الاثنين، أن طهران لا تفرض قيوداً على سفر المصريين إلى إيران، مُبديةً ترحيبها بأي تطور في العلاقات الإيرانية المصرية.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني:" نرحب بأي تطور إيجابي وإلی الأمام في تعزيز العلاقات بين شعبي إيران ومصر".

وأضاف المتحدث "كنعاني": "في ما يتعلق بسفر المواطنين المصريين إلى إيران، فإننا لم نفرض أي قيود، ونرحب بأي انفتاح من جانب مصر لزیارة مواطنيها إلى إيران".

يشار إلى أن مصدر مصري مطلع كشف الشهر الماضي، عن أن "قنوات الاتصال بين مصر وإيران قائمة ولم تتوقف في دوائر ذات طابع خاص".

وأكد المصدر المطلع في حينه قائلاً: "من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في إطار استئناف العلاقات".