زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده بطريقة أكثر هجومية

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز قدرات الردع العسكري في بلاده بطريقة "أكثر عملية وهجومية".

وأوضح كيم جونغ أون بهدف مواجهة العدوان "المسعور" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وكانت افتتحت كوريا الشمالية العام الحالي بموجة من اختبارات الأسلحة بينها، بحسب ما زعمت تجربة لغواصة مسيرة قادرة على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية : "إن كيم حضر، أمس الإثنين اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لبحث سبل "التصدي للتحركات التصعيدية للإمبرياليين الأميركيين، والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لشن حرب عدوانية".

وأمر كيم بتعزيز قدرات الردع في البلاد "بسرعة متزايدة"، وبطريقة "أكثر عملية وهجومية".

جدير ذكره أنه أعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل "لا رجوع فيه"، ما أنهى فعليا إمكانية إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي.