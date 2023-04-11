بالأهداف.. الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب بيراميدز

توج فريق الأهلي بلقب كأس مصر بعد فوزه على نظيره بيراميدز، بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ليلة أمس الاثنين.

وفي التفاصيل، افتتح لاعب خط الوسط المغربي وليد الكرتي التسجيل لنادي بيراميدز عند الدقيقة 72، ورد عليه المهاجم المصري محمود كهربا بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

ودخلت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ثم اقتنص حمدي فتحي هدف الفوز "المارد الأحمر" بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء.

ورفع نادي الأهلي كأس مصر للموسم (2021-2022) وذلك للمرة الـ38 مبتعد بالصدارة بفارق 10 ألقاب عن منافسه التقليدي الزمالك.

وضرب نادي الأهلي بذلك موعدا مع منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر خلال مايو المقبل.