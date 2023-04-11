البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل اليوم

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة بصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ابريل 2023 اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023، عبر نحو 300 مركز توزيع على مستوى القطاع.

وأعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة عن شهر ابريل 2023 الجاري.

وأكد السفير العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ابريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.