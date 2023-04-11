التعليم بغزة: إجازة الفترة الثالثة للمدارس تبدأ غداً الأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023، عن موعد بدء وانتهاء إجازة الفترة الدراسية الثالثة من العام الدراسي 2022-2023.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "إن إجازة الفترة الدراسية الثالثة من العام الدراسي 2022-2023 تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 ابريل 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن استئناف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة أعلنت أمس اليوم الاثنين 10/4/2023 أن إجازة الفترة الثالثة في مدارس الحكومة والأونروا من المقرر أن تبدأ في نهاية شهر رمضان وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن إجازة الفترة الثالثة في المدارس الحكومية والأونروا تبدأ بتاريخ 2023/04/14 في آخر شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني بدأت بتاريخ 2023/03/11م وحتى 2023/03/20م



