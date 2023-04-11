التعليم بغزة: إجازة الفترة الثالثة للمدارس تبدأ غداً الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
11 ابريل 2023
التعليم بغزة: إجازة الفترة الثالثة للمدارس تبدأ غداً الأربعاء
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023، عن موعد بدء وانتهاء إجازة الفترة الدراسية الثالثة من العام الدراسي 2022-2023.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "إن إجازة الفترة الدراسية الثالثة من العام الدراسي 2022-2023 تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 ابريل 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن استئناف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر".

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة أعلنت أمس اليوم الاثنين 10/4/2023 أن إجازة الفترة الثالثة في مدارس الحكومة والأونروا من المقرر أن تبدأ في نهاية شهر رمضان وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن إجازة الفترة الثالثة في المدارس الحكومية والأونروا تبدأ بتاريخ 2023/04/14 في آخر شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني بدأت بتاريخ 2023/03/11م وحتى 2023/03/20م

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