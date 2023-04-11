هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 متى صرف شيكات الشؤون، لم تعد أي أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من المدرجين على كشوفات برنامج الدفعات النقدية تثق بتصريحات المسؤولين في السلطة الفلسطينية حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2023، بسبب الوعودات الكثيرة التي لم ينفذ منها شيء حرفيا، إذ اعتبرتها الأسر أنها فقاعات هوائية أو ابر بنج لتسكين آلام الأسر المتعففة التي تُعاني الويلات من عدم صرف مستحقات الشؤون دفعة 2023.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، لم يعد بإمكان الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية الصبر أكثر من ذلك على مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، بسبب أنها الجهة المسؤولة عن ملفهم، خاصة وأنهم لم يتلقوا سوى دفعة نقدية واحدة كاملة منذ أكثر من سنتين، وهو أمر يفاقم معاناتهم ويعزز من فقرهم، الأمر الذي يدفعهم باستمرار للبحث عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة في كل ساعة عبر محركات البحث والمنصات السوشيال ميديا.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية هل قبل عيد الفطر؟

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية هل قبل عيد الفطر؟ يواصل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التواصل مع الجهات الحكومية في وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على معلومة رسمية حول إمكانية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر المبارك 2023- 1444، إلا إن المحاولات باءت بالفشل، وحتى اللحظة لم تُحدد الوزارة موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية سواء قبل عيد الفطر أو بعده.







عقبال شيكات الشؤون الاجتماعية ما تنصرف عنا في غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل💔😭#الضمان_الاجتماعي — Safaa Ahmed (@SafaaAhmed97) April 25, 2022

هل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل العيد

هل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل العيد، انتشر خبر أمس على أحد المواقع الإخبارية يفيد بأن دفعة نقدية ستصرف لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد، إلا إن الخبر كان نقلا عن مصدر خاص وليس مصدر حكومي، لذلك لم يتأمل أرباب الأسر المتعففة أن يكون التصريح حقيقياً أو ذات قيمة كونهم سمعوا عشرات التصريحات الصحفية بشأن ذلك ولم يُنفذ منها أي شيء، لذلك وحتى نهاية كتابة هذه المقالة لا موعد محدد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة 2023.