بالفيديو يرافقهم المتطرف "غليك".. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

بدأ مئات المستوطنين المتطرفين فجر اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023، رفقة الحاخام المتطرف "يهودا غليك" باقتحام المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات بحماية مشددة من جنود الاحتلال في سادس أيام ما يسمى "عيد الفصح العبري".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين في سادس أيام عيد الفصح العبري.

وقالت المصادر: إن المستوطنين يؤدون جولات استفزازية ورقصات "تلمودية" في باحات المسجد الأقصى وهو ما يثير غضب الفلسطينيين.

وأمس، اقتحم أكثر من 1500متطرف باحات الأقصى حتى الآن بحماية أمنية مُشددة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.

يذكر أن قوات الاحتلال أن قوات الاحتلال لا تزال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المصلين والمعتكفين بعد الاعتداء عليهم في المصلى القبلي، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.