دبلوماسي أميركي: اوباما سيحث السعودية على شطب ديونها على العراق واعادة التمثيل

فلسطين اليوم-وكالات

كشف دبلوماسي أميركي في بغداد اليوم السبت ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وضع ضمن اجندة زيارته المرتقبة للسعودية ملف العراق وسبل تعزيز الانفتاح العربي ودعم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.

ونسبت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم السبت الى دبلوماسي اميركي في بغداد لم يكشف عن اسمه ان الرئيس اوباما "سيحث المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على شطب او تقليص الديون العراقية واعادة التمثيل الدبلوماسي".

وبحسب الصحيفة فإن الدبلوماسي الاميركي استبعد ان يقوم اوباما بزيارة بغداد مع عدم وجود مؤشرات تدل على ذلك لاسيما ان الرئيس الامريكي قد اجرى مباحثات مهمة مع القادة العراقيين الشهر الماضي ولا توجد مسائل خلافية او قضايا عالقة بين بغداد وواشنطن تستوجب الزيارة".

وكان المالكي قد ذكر الاسبوع الماضي "ان الحكومة العراقية نجحت في الانفتاح على اكثر الدول ولكن السعودية لها مواقف سلبية ولقد بادرنا الى ايجاد علاقة طبيعية بل وايجابية ولكن المبادرة فهمت سلباً وضعفاً ونبقى على استعداد لتقبل مبادرة سعودية لان المبادرات من جانبنا قد استهلكت ولا جدوى من تكرارها ما لم يصدر عن السعودية رغبة بالعلاقة".