الأرصاد: منخفض جوي يضرب فلسطين وسقوط أمطار وبرد

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2023: إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الأمطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح تكون جنوبية غربية، وشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما هذه الليلة وفق الأرصاد الجوية، يكون الجو باردًا بشكل عام حيث تشهد مناطق البلاد سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.