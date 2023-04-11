بالفيديو مستوطنون يعتدون على منازل ومحالات للمواطنين في بيت لحم

اعتدى مستوطنون، فجر الثلاثاء، منازل ومحالات للمواطنين في جنوب محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين وبحماية قوات الاحتلال هاجموا منزلاً يعود لعائلة البلبول ومحلات لتصليح المركبات في بلدة الخضر.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المستوطنين اعتدوا أيضًا على مركبات المواطنين في بلدة تقوع، إذ تم تكسير زجاجات المركبات وإلحاق أضرار بها.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق مستوطن النار باتجاه مركبة فلسطينية أثناء مرورها بأحد الشوارع العامة قرب بيت لحم، دون وقوع إصابات.

وتتصاعدت اعتداءات المستوطنين وبدعم وتحريض من "حكومة بنيامين نتنياهو" ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة ضد المواطنين وممتلكاتهم في شهر رمضان المبارك بمعظم محافظات الضفة والقدس المحتلتين،.

فيما يتصدى الأهالي، لهذه الاعتداءات بمواجهات تندلع مع المستوطنين التي يقوم جيش الاحتلال في قمع المواطنين، مستخدمةً قوة السلاح.