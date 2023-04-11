بالفيديو مئات "الاسرائيليين" يتظاهرون في "تل أبيب" و حيفا احتجاجاً على خطاب نتنياهو

ذكر موقع "والا" العبري الليلة بأن مئات "الإسرائيليين" تظاهروا في "تل أبيب" وحيفا ومناطق أخرى تنديدا بخطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس حكومة الاحتلال قال في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين إن "إسرائيل" تواجه موجة من الإرهاب وهي ليست جديدة وقد حدثت عدة عمليات في فترة الحكومة السابقة".

وقال نتنياهو: " في الحكومة السابقة تضاعف عدد العمليات الارهابية، تضرر الردع حينها، و في عيد الفصح السابق حدثت أحداث مشابهة في المسجد الأقصى".

وأضاف:" سنتصدى لكل المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل و نتجهّز لعمليات كبرى في كافة الجبهات إذا تطلب ذلك"، زاعماً "لا نريد معركة واسعة ونعمل كل شيء لمنع حدوثها ولكن إذا وقعت فسنستخدم كل قوتنا".

وتابع رئيس حكومة الاحتلال:" سنقضي على الخطر الذي يتهددنا وسنعيد تفعيل منظومة الردع، و ما زلنا في منتصف المعركة ومستعدون لاتخاذ إجراءات قوية في جميع الجبهات حسب الحاجة"، مؤكداً تحرك جيش الاحتلال في سوريا ضد أهداف إيرانية.