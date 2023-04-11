فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023-1444، تضمنت العديد من الأحاديث التي توضح فضل ليلة القدر، وكان التوجيه الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم خلال العشر الأواخر من رمضان هو الاعتكاف لتحديد ليلة القدر.

بداية العشر الأواخر من رمضان

ويأتي موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2023 كالتالي: العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

– ليلة 21 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الثلاثاء 2023 ـ 4ـ 11 حتى فجر الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 12.

– ليلة 23 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الخميس 2023 ـ 4 ـ 13 حتى فجر الجمعة 2023 ـ 4 ـ 1.

– ليلة 25 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب السبت 2023 ـ 4 ـ 15 حتى فجر الأحد 2023 ـ 4 ـ 16.

– ليلة 27 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الإثنين 2023 ـ 4 ـ 17 حتى فجر الثلاثاء 2023 ـ 4 ـ 18.

– ليلة 29 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 19 حتى فجر الخميس 2023ـ 4 ـ 20.

فضل العشر الأواخر من رمضان

كما أن من فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة القدر. وأنزل الله القرآن الكريم في تلك الليلة التي وصفها رب العالمين بأنها مباركة وقد صح عن جماعة من السلف. منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن الليلة التي أنزل فيها القران هي ليلة القدر. وقوله “فيها يفرق كل أمر حكيم”. أي تقدّر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام. فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة .

خصائص العشر الأواخر من شهر رمضان

وقد خص الله تعالى هذه الليلة بخصائص، على غرار أنه نزل فيها القرآن. ووصفها بأنها خير من ألف شهر. ووصفها بأنها مباركة. وأنها تنزل فيها الملائكة، والروح، “أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها”.

والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. ووصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيماناً واحتساباً ما تقدم من ذنبه.

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

في فترة الأيام المباركة، يسعى المسلم لإقتراب من الله عن طريق تكثيف الأعمال الصالحة وأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح، كما يقوم بقراءة كتاب الله والإبتعاد عن فعل المنكرات وزيادة أعمالُ .الطاعات.

1. الاعتكاف

التفرغ الشامل للعبادة هو الحالة المثلى التي يسعى إليها المسلمون، وتُعَدُّ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أفضل فترات الاعتكاف. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الأيام بالاعتكاف حتى وفاته.

2. قيام الليل

تمتاز صلاة قيام الليل بفضلها العظيم ولاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على قيام الليل لما له من فضل عظيم في زيادة الحسنات ومغفرة الذنوب والمعاصي ورفع الدرجات وتطهير القلوب ونيل منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة.

3. قراءة القرآن

يعد شهر رمضان أكثر شهر يفضل فيه الإكثار من تلاوة القرآن، وذلك لأهمية الشهر العظيم، ومضاعفة الثواب والأجر.

4. الإكثار من الصدقة والزكاة

إنّ الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك، خاصة في العشر الأواخر منه، فذلك يقرب قلوب الناس من بعضهم ويمنع الحسد، ويطهر النفوس من الشح والبخل.

5. الدعاء

وهو من أكثر العبادات المستحبة في شهر رمضان والعشر الأواخر، فالدعاء يُمكن أن يُغير القدر خاصةً عند الإلحاح في الطلب والدعاء بنفس صافية ويقين بأن الله تعالى سيستجيب في الوقت الذي يراه مناسباً.

6. الذكر والتهليل

يحب الله أن يذكره عباده في كل وقت وحين، والذكر في العشر الأواخر من رمضان له فضل عظيم على نفسية المسلم وإنزال السكينة والطاعة على روحه، واستشعار معية الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين.

7. الاغتسال والتطيّب

وذلك اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته حيث قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023-1444

وفيما يتعلق بـ دعاء ليلة القدر التي ذهب العلماء إلى حلولها في العشر الأواخر من رمضان ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.