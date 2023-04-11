إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين10/4/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم العروب شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وقامت باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون نفذوا أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.