إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:12 ص
11 ابريل 2023
اقتحام- قوات الاحتلال- ليلا- اعتقال- اطلاق نار- مواجهات1.PNG
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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين10/4/2023م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم العروب شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وقامت باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون نفذوا أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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