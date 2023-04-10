القيادي أحمد المدلل يتفقد المرابطين على ثغور خان يونس

في إطار شحذ همم المجاهدين في سبيل الله، تفقد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، مجاهدي سرايا القدس المرابطين في الثغور المتقدمة شرق مدينة خان يونس.

وشارك في الجولة التفقدية مسؤول المحافظة أ. منير البيوك، ومسؤول وحدة التعبئة في لواء خان يونس أبو المؤيد عواد، وعدد من قيادات وكوادر وحدة التعبئة.

وتحدث القيادي أحمد المدلل مخاطباً مرابطي سرايا القدس: أن الرباط والحراسة في سبيل الله له أجر وثواب عظيم عند الله، وفي شهر رمضان المبارك يتضاعف الأجر والثواب.

وشدد القيادي المدلل خلال حديثه على أهمية أن يكون المجاهدين على قلب رجل واحد، قائلاً: "كونوا على قلب رجل واحد وقاتلوا في الميدان بكل بسالة موحدين لان غايتكم شريفة ونبيلة وسامية وانتم تمثلون الطلقة والصاروخ الذى نضرب به عدونا الذى يحتل ارضنا ويدنس اقصانا ، يا من تدافعون عن شعبكم وتشعلون جذوة الصراع في كل مكان على ارض فلسطين حتى دحر الاحتلال.

وأكد المدلل ان معركتنا مع الاحتلال تشتعل في كل مكان على ارض فلسطين ومعركة وحدة الساحات التي خط معالمها الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي ابو طارق نخالة حاضرة اليوم بكل تفاصيلها وهى تمتد الى جبهات اخرى خارج فلسطين لتتوحد جبهات المقاومة للدفاع عن الأقصى والمرابطين فيه ليضيق الخناق على الاحتلال الذى يعيش اسوا مراحل احتلاله لأرض فلسطين وهو المحاصر وهو الذى يتحلل ذاتياً وآن وقت زواله بإذن الله ، وفى نهاية حديثه توجه المدلل بالدعاء الى الله للمرابطين " رعاكم الله ، حفظكم الله ، آواكم الله ، حماكم الله ، ثبتكم الله ، نصركم الله "

بدورهم عبر مرابطو سرايا القدس عن سعادتهم وسرورهم لزيارة عضو المكتب السياسي أحمد المدلل وإخوانهم في قيادة الحركة بالمحافظة وقيادة وحدة التعبئة.