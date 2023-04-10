عرين الأسود: أوقعنا العدو في كمين مُحكم وحققنا إصابات في صفوفه فجر اليوم

قالت مجموعات عرين الأسود- نابلس، مساء اليوم الإثنين " إنَّ مُقاتِلي العَرين البَواسِل والمُقاوَمة في مَدينة نابلِس فَجْرَ هذا اليَوْم أوْقَعوا جُنود المُحْتَل بِكَمينٍ مُحْكَمْ في مَنْطِقِة مُخيَّم العين وَشَكَلوا حَوْل القُوة المُقْتَحِمَة حِزامٌ ناريٌّ كَثيف بالرَّصاصِ والعُبواتِ الناسِفة".

وأضافت العرين في بيان صحفي:" أدّى هذا الهُجوم لإِصاباتٍ مُحَققَة في صُفوف جُنودَ العَدّو وآلياتِه ولا يَهُمُنا إطلاقاً ما يُعلِنُهُ العَدّو فَالقَول قَولَنا والصِّدق ماقالَ المُقاومين".

وتابعت:" نُوَجِه هَذه الرِّسالَة وَنُكَرِرُها للِمَرِة الثانيَة للقاصي والدّاني وافهموها جيداً وحللوها جيداً، العَرين سَيُحاسِب كُل مَنّْ خَطَط وَكُلْ مَنّْ نَفَّذْ وَكُلْ مَنّْ تَآمَرْ وكل من تلسن وَكُلَ مَنّْ أَعْطى مَعلومة سَواء أَدّْتْ لِإِسْتِشهاد مُقاوِم أَوْ مُجاهِد أَوْ قائِد مِنَّ العَرين أَوْ مِنّْ غَيْرِه مِنَّ الفَصائِل المُقاوِمَة".

وختمت العرين بيانها، قائلة:" قُلْنا وَنعيد وَنُذَّكِرَ مَرَّةً أُخرى واهِمٌ مَنّْ يَظُنّ أَنّْنَا لانَعْلَم كُل شَيء، كُلْ إِسّْم، كُلْ جِهة شارَكت مَهْما كانَ حَجْم مُشارَكَتِها في الجَرائِم التّي وَقَعَتْ بِحقَ أَبناء العرين وأبناء شَعْبِنا ولَكِنّْ يَبْدو أنَّ مَنّْ نوجه له الرسائل لايقرأ جيدا ولا يَقرأ بين السُطور لذلك وَجَب التَنويه للمرة الأخيرة.