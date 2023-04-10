بعد قَليل بيان هام لمجموعات عرين الأسود

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 م
10 ابريل 2023
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بعد قَليل بيان هام لمجموعات عرين الأسود

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