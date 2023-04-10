"الأسرى بغزة" ترفض قرار لجنة الصليب الأحمر إغلاق مقراتها في أريحا وخانيونس

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، مساء اليوم الإثنين، رفضها للخطوة التي اتخذتها منظمة الصليب الأحمر الدولية بإغلاق مقراتها في محافظتي أريحا وخانيونس.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" تعتبرها هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على أهالي وذوي الأسرى".

وأضافت :" في الوقت الذي نكرر فيه مطالباتنا لمنظمة الصليب الأحمر بتكثيف جهودها والقيام بدورها بشكل أكبر في سبيل متابعة أوضاع الأسرى داخل السجون وعلى رأسهم المرضى، فوجئنا بقرار إغلاق مزيد من فروع المنظمة التي تخدم أهالي وذوي الأسرى في قضايا الزيارات والرسائل المكتوبة".

ومساء اليوم، قررا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إغلاق مقرّاتها في محافظتي أريحا وخان يونس، دون الكشف عن أسباب ذلك.