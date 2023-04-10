الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين مواصلة اقتحام الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الإثنين10/4/2023م" إن حكومة نتنياهو قررت السماح بمواصلة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":" في سابقة لأول مرة منذ سنوات، سلطات الاحتلال تقرر السماح بمواصلة اقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى غداً وهو أول أيام العشر الأواخر من رمضان".

وصباح اليوم الإثنين،، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، في خامس أيام ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي الأيام الأخيرة، صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، اعقب ذلك حالة من التوتر الشديد في قطاع غزة والحدود الشمالية لفلسطين وسوريا أسفرت على إطلاق العشرات من الصواريخ تجاه "إسرائيل"، الأمر الذى ينذر بتكرر ذلك نظراً لتصاعد قرارات الاحتلال القمعية ضد المصلون والمعتكفون بالمسجد الأقصى وأخرها السماح بمواصلة اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان.