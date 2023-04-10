"المعارضة الاسرائيلية": خطاب "نتنياهو" مخجل وهزيل

علق قادة أحزاب المعارضة"الإسرائيلية" على المؤتمر الصحفي الذي عقده "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين.

وعلق رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، قائلاً:" بيان نتنياهو الليلة يثبت أنه شخص غير مؤهل لشغل منصبه وأدعو الليكود للإطاحة به".

أما "نفتالي بينيت" علق على خطاب نتنياهو، قائلاً:" مجرد خطاب مخجل وهزيل".

فيما قال "بيني غانتس":" من يتباكى لا يصلح لأن يكون قائدًا".

وألقى رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو"، مساء اليوم مؤتمر صحفي، أكد فيه أن "إسرائيل" في الحكومة السابقة تضاعف عدد العمليات الارهابية، تضرر الردع حينها، و في عيد الفصح السابق حدثت أحداث مشابهة في المسجد الأقصى، وأنه حصل على تفويض واضح بإجراء تعديلات على النظام القضائي، حسب قوله