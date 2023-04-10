نتنياهو: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات في ليلة واحدة ونتجهّز لعمليات كبرى في كافة الجبهات

أكد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" تواجه موجة من الإرهاب وهي ليست جديدة وقد حدثت عدة عمليات في فترة الحكومة السابقة".

وقال "نتنياهو" في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم :" في الحكومة السابقة تضاعف عدد العمليات الارهابية، تضرر الردع حينها، و في عيد الفصح السابق حدثت أحداث مشابهة في المسجد الأقصى".

وأضاف:" سنتصدى لكل المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل و نتجهّز لعمليات كبرى في كافة الجبهات إذا تطلب ذلك"، زاعماً "لا نريد معركة واسعة ونعمل كل شيء لمنع حدوثها ولكن إذا وقعت فسنستخدم كل قوتنا".

وتابع رئيس حكومة الاحتلال:" سنقضي على الخطر الذي يتهددنا وسنعيد تفعيل منظومة الردع، و ما زلنا في منتصف المعركة ومستعدون لاتخاذ إجراءات قوية في جميع الجبهات حسب الحاجة"، مؤكداً تحرك جيش الاحتلال في سوريا ضد أهداف إيرانية.

وبشأن قصف غزة ولبنان وسوريا، قال "نتنياهو":" لن نسمح بإنشاء بنية تحتية لحماس في لبنان وقصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات في ليلة واحدة"، مشيراً إلى أن ضربة حماس بغزة كانت بمثابة رسالة لها وإشارة للثمن الذي ستدفعه مستقبلًا.

وأضاف :" نحن نفعل الكثير سيدفع نظام الأسد ثمناً باهظاً إذا سمح لأحد بالعمل ضدنا" وفق قوله.

وأشار نتنياهو في خطابه إلى أن الجيش قام بعمليات سرية ردًا على هجوم مجدو، مؤكداً على تفعيل منظومة الردع، قائلاً:" سنعيد الردع ونصلح الضرر، سيستغرق وقتا لكنه سيحدث".

وحول إقالة "غالانت" وتشكيل "الحرس الوطني"، قال نتنياهو " لن ننشئ مليشيا تتبع لأي شخص بل جهازا أمنيا تابعا للحكومة و غالانت باق في منصبه كوزير للدفاع و حصلنا على تفويض واضح بإجراء تعديلات على النظام القضائي".