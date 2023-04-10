بشرط جزائي يبلغ مليار يورو.. برشلونة يجدد عقد "أليكس بالدي" حتى 2027

بات نادي برشلونة على أعتاب إعلان تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين خلال الأسبوع الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من إعلان تجديد عقد أليكس بالدي، الظهير الأيسر، حتى صيف 2027 بشرط جزائي يبلغ مليار يورو.

ويمتد العقد الحالي لأليكس بالدي مع البارسا حتى 2024.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة بذلوا جهدا كبيرا لمنع اللاعب من الرحيل عن "سبوتيفاي كامب نو"، ومن المنتظر أن يعلنوا عن تجديده بشكل رسمي، هذا الأسبوع.

وأوضحت أن مسؤولي برشلونة لم يشككوا في إمكانية الوصول إلى اتفاق مع بالدي بشأن التجديد، لكن الحقيقة أن مفاوضات التمديد لم تكن بالسهولة المتوقعة".

وذكرت أن بالدي كان يريد البقاء في "كامب نو"، لكنه اشترط الحصول على راتب مماثل لكل من بيدري وأنسو فاتي.

وقالت "سبورت" إن علاقة برشلونة متقلبة مع خورخي مينديز، وكيل بالدي، والذي حذر النادي من وجود أندية على استعداد لدفع الكثير من المال مقابل الحصول على خدمات اللاعب الشاب.