الحركة الأسيرة تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

حملت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة.

وطالبت اللجنة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم، بالإفراج العاجل عن الأسير دقة لمتابعة علاجه بالخارج، علمًا أنه أنهى محكوميته بالسجن المؤبد الذي تم تحديده بـ37 عامًا.

كما طالبت أبناء شعبنا البطل وأحرار العالم، بتصعيد الحملة الوطنية والحراك الوطني لإطلاق سراح وليد دقة وكافة الأسرى المرضى.

وأضافت:" لحين الإفراج عن الأسير وليد دقة، نطالب المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لتوفير ظروف اعتقال ملائمة لحالته الصحية، وتقديم العلاج المناسب له والذي يتمثل بالأساس بعملية زراعة نخاع شوكي له، ولدينا عدد كبير من المتطوعين للتبرع بنخاع شوكي لإجراء العملية".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة حول الوضع الصحي للأسير وليد دقة

في ضوء إمعان الحكومة الصهيونية وذراعها مصلحة السجون في انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى الذين يصل عددهم إلى 700 أسير مريض من ضمنهم 200 يعانون أمراضًا مزمنة ويتم احتجازهم في ظروف اعتقال سيئة لا تناسب أوضاعهم الصحية، ولا يقدم لهم العلاج المناسب، مما يضاعف من مأساتهم ويشكل قتلاً بطيئًا لهؤلاء الأبطال.

يقبع الأسير البطل وليد دقة في مستشفى برزلاي الإسرائيلي حيث يعاني من سرطان النخاع الشوكي، بعد حدوث تدهور على وضعه الصحي ونقله من سجن عسقلان للمستشفى، وهنا نود أن نؤكد في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة كممثلين للأسرى وكرفاق درب الأسير البطل وليد دقة على الآتي:

1. نحمل حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة.

2. نطالب بالإفراج العاجل عن الأسير دقة لمتابعة علاجه بالخارج، علمًا أنه أنهى محكوميته بالسجن المؤبد الذي تم تحديده بـ37 عامًا.

3. لحين الإفراج عن الأسير وليد دقة، نطالب المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لتوفير ظروف اعتقال ملائمة لحالته الصحية، وتقديم العلاج المناسب له والذي يتمثل بالأساس بعملية زراعة نخاع شوكي له، ولدينا عدد كبير من المتطوعين للتبرع بنخاع شوكي لإجراء العملية.

4. نطالب أبناء شعبنا البطل وأحرار العالم، بتصعيد الحملة الوطنية والحراك الوطني لإطلاق سراح وليد دقة وكافة الأسرى المرضى.

الحرية لشعبنا البطل.. ولأسرانا الأحرار رغم قيدهم

والشفاء للأسرى المرضى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا

9 نيسان 2023