بالفيديو 5 قتلى بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية

أعلنت شرطة لويفيل الأمريكية، اليوم الاثنين، عن خمسة قتلى بعملية اطلاق نار في ولاية كنتاكي.

وقالت الشرطة، في بيان لها: إن "خمسة أشخاص قتلوا بعملية اطلاق نار في مدينة لويفيل، بينما تم تحييد منفذ الهجوم".

وأضافت أن عناصر الشرطة في المدينة طوقت مكان الحادثة، وفتحت تحقيقًا لمعرفة خلفية الاعتداء.

Massive police presence between Market and Main near Slugger Field.



Dozens of police cars, and I’ve also seen three ambulances leave the scene.



We’re working to find out what’s happening. Once we get info I’ll update. pic.twitter.com/WWEDZu1zF2