السلطة تواصل اعتقال كوادر الجهاد في طوباس

تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال كوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة، وترفض الكشف عن مصيرهم والاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.

ويقبع في زنازين أجهزة أمن السلطة في "مسلخ أريحا" كل من المجاهدين: عمر محمد بني عودة (37 عاماً)، ومصطفى رشيد بني عودة (25 عاماً)، ومحمود محمد بني عودة (34 عاماً) وهم من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون بطوباس.

ويرفض جهاز مخابرات السلطة للمرة الثالثة الإفراج عن المجاهد والمطارد لقوات الاحتلال عمر محمد بني عودة (37 عاماً) المعتقل منذ 23 يوماً، وتمديد اعتقاله 7 أيام أخرى، رغم انتهاء التحقيق معه وحصوله على قرار بالإفراج من محكمة الصلح بأريحا.

في ذات السياق، أفرجت مخابرات السلطة عن المحرر المجاهد مسلم يوسف غوانمة (23 عاماً)، بشرط الحضور للمقابلة يوم الأربعاء القادم، وهو نجل القيادي المجاهد يوسف غوانمة، علماً بأن المحرر مسلم تحرر من سجون الاحتلال قبل شهرين بعد أن أمضى ٦ أشهر في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.