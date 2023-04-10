هل وافق بنزيما للانتقال للدوري السعودي؟

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن موقف مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما من عرض الانتقال للدوري السعودي لكرة القدم.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب كان مشغولاً، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعرض سعودي مغر، يشمل إنشاء أكاديمية رياضية باسمه.

وبدأ مستقبل بنزيما يتضح بعد أسابيع من الغموض، حيث إن عودة المهاجم المخضرم إلى طبيعته دفعت ريال مدريد للاستمتاع بكرة القدَم مرة أخرى على أن تستمر علاقة الطرفين لموسم آخر.

وتردد أن بنزيما كان يفكر في العرض السعودي المغري لكن "ماركا" أكدت أن المهاجم الفرنسي لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل، موضحة أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل الاقتراح السعودي لكريم بنزيما.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي في 2009، وخلال هذه الفترة حصد النادي الملكي 24 لقبا، بينها 5 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح بنزيما من تسجيل 348 هدفاً وصنع 165 في 637 مباراة بقميص ريال مدريد، ويعد ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الإسباني خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفاً.