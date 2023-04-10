بمناسبة يوم القدس العالمي.. لجنة المتابعة تدعو لمسيرة حاشدة نصرة للقدس الجمعة القادمة

توجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، بالتحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وفي مواجهة الاحتلال.

ودعت لجنة المتابعة جماهير شعبنا لمزيد من المواجهة والتحدي لسياسات الاحتلال وإجراءاته في القدس وفي جميع الساحات وبكل الوسائل الممكنة.

وثمنت لجنة المتابعة وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وحماية المقدسات ودعت إلى مزيد من الوحدة الوطنية والعمل المشترك في ميادين المواجهة كافة.

ودعت اللجنة جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة نصرة للقدس وأهلها والتي ستنطلق من المسجد العمري الكبير في غزة يوم الجمعة القادمة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الموافق 14/4/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرةً نصرة للقدس بمناسبة يوم القدس العالمي.

وتوجهت اللجنة بالتحية للرفاق في جبهة التحرير العربية بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة، ومعاً وسوياً حتى النصر والتحرير والعودة.