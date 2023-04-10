علامات ليلة القدر رمضان 2023 كيف تعرف علامات ليلة القدر 1444، يوافق اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك 1444، وهو ما يعني أن الاعتكاف يبدأ من ليلة الأربعاء، كون ليلة القدر تحل على المسلمين في الأيام الفردية من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك، إذ يحرص المسلم على أن يحيي ليلة القدر لما فيها من أجر وثواب عظيم يسعى كل مسلم ومؤمن على نيله.

كل شيء عن ليلة القدر

كل شيء عن ليلة القدر، وتعد ليلة القدر خير من ألف شهر، وفق الآية القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، إذ ينتظر المسلمون هذه الليلة بفارغ الصبر حتى يحيوها ويؤدوا العبادات فيها، خاصة أنها ليلة مميزة تتكرر كل عام هجري في شهر رمضان المبارك، فهي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ ذكرت في القرآن الكريم وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فهي ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين والمؤمنين، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل ليلة القدر 27 رمضان 2023.

علامات ليلة القدر بالأدلة من السنة النبوية

علامات ليلة القدر بالأدلة من السنة النبوية، ويبحث المسلمون من الآن عن علامات ودلالات ليلة القدر خاصة وأنه لا موعد محدد لحلولها، لكن ثبت بالسنة النبوية الحث على تحرّي هذه الليلة في العشر الأواخر، خصوصًا في الليالي الفردية منها، لهذا يبدأ المسلمون في الاعتكاف في المساجد واحياء ليالي رمضان بالقرآن والعبادات بدء من ليلة الـ 21 من شهر رمضان المبارك والتي توافق ليلة الأربعاء القادم.

كيف اعرف ان هذه ليلة القدر؟

كيف اعرف ان هذه ليلة القدر؟ إذ إن من علامات ليلة القدر أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَى بن كعب في ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا "أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ في صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا" (رواه مسلم)، طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المسلم، والرياح تكون فيها ساكنة، وأما العلامات اللاحقة فذكر منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع.