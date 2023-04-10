216 إصابة في مواجهات بجبل صبيح بنابلس خلال تصديهم للمسيرة الاستفزازية للمستوطنين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين 10/4/2023، ارتفاع حصيلة مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، هي 216 إصابة ، بالإضافة إلى إصابة نتيجة السقوط، وما تزال المواجهات مستمرة، حتى اللحظة خلال تصدي الشبان للمسيرة الاستفزازية التي أعلن عنها المستوطنين بمشاركة اعضاء كنيست ووزراء حكومة الاحتلال .

وبدأ آلاف المستوطنين، ظهر اليوم اقتحامهم لمنطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن آلاف المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن هذه المسيرة تهدف إلى المطالبة بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب ادعاءات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.

وينظّم المستوطنون اليوم الاثنين مسيرة استفزازية انطلاقًا من حاجز زعترة جنوب نابلس، باتجاه بؤرة افيتار المقامة على جبل صبيح في بيتا ، بمشاركة 7 وزراء إسرائيليين ، وسط إغلاق شامل لشمال الضفة المحتلة .

وكانت مجموعات استيطانية متطرفة دعت إلى مسيرة تحت عنوان "أرض "إسرائيل" جميعها لنا.. عائدون" باتجاه شمال الضفة الغربية صباح اليوم الاثنين.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر ترخيصا لتنظيم مسيرة للمستوطنين حيث من المقرر أن يشارك في المسيرة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب وزراء وأعضاء آخرين في الكنيست.

ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في موقع "إفياتار"، الذي سيجري تحت حراسة مشددة من جانب الجيش والشرطة الإسرائيليين. وسيطالب المستوطنون بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية والإعلان عنها كمستوطنة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قسما من المستوطنين سيبقون في موقع "إفياتار" بهدف "فرض واقع على الأرض".