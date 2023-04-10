معايير صرف المنحة القطرية لشهر ابريل 2023، بعد أن أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ابريل 2023 يوم غد الثلاثاء، خرجت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بتصريح مصور تعلن من خلاله آلية صرف المنحة القطرية لشهر ابريل 2023 للأسر المتعففة في قطاع غزة.

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ما معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 2023

ما معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 4 2023، وزارة التنمية الاجتماعية أوضحت عن معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل عبر مقطع فيديو مصر تحدث من خلاله المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن المعايير لصرف المنحة القطرية لشهر ابريل 2023، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، معايير صرف المنحة القطرية لشهر ابريل 2023، وذلك قبل تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 4 ابريل 2023.

https://www.facebook.com/watch/?v=6225677880850832 معايير صرف المنحة القطرية لشهر ابريل 2023 Posted by ‎وزارة التنمية الاجتماعية - فلسطين‎ on Monday, April 10, 2023

معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 ابريل 2023

معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 ابريل 2023، وقالت عزيزة الكحلوت أن معايير صرف المنحة القطرية دفعة 47 لشهر ابريل 2023، لمن استلم المنحة القطرية أقل من 37 مرة ولا يستفيد من مستحقات الشؤون الاجتماعية، تم استكمال من كشف الشؤون مدقق وفعال على أن يكون مضاف مسبقا في ملق المنحة القطرية وفق التالي من استلم أقل من 8 مرات ومن استلم 8 مرات ولديه عدد أفراد 1 أعزب فما فوق، تم توقيف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم، تم توقيف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، تم إيقاف من لديه تصريح عمل للداخل المحتل ولا يزال فعال، في هذه الدفعة لايوجد أسماء جديدة.