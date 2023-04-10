راصد جوي لـ"فلسطين اليوم":الشتاء مستمر ومنخفض جوي يضرب فلسطين الأربعاء وهذه تفاصيله

كشف الراصد الجوي عبد القادر صافي اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية بدءاً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحاً موعد المنخفض المقبل وسقوط الأمطار.

وتوقع الراصد صافي في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ تشهد الأجواء الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار مع ساعات مساء اليوم الاثنين، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مصحوبة بتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق.

وأشار إلى أن تستمر حالة من عدم الاستقرار يوم غد الثلاثاء، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ورجّح الراصد الجوي، أن تتأثر البلاد يوم الأربعاء القادم بمنخفض جوي عميق، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة خاصة في ساعات المساء والليل، وتسقط أمطار غزيرة على معظم المناطق الفلسطينية مصحوبة بعواصف رعدية، لافتاً إلى أن تأثير المنخفض يتسمر حتى يوم الخميس.

ومنذ اليومين الماضيين، طرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وهبت رياح خماسينية حارة وجافة محملة بالغبار، بعد سلسلة من المنخفضات التي ضربت فلسطين.