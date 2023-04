بالفيديو حادثة غريبة...حكم مساعد يعتدي بالضرب على نجم ليفربول!

في حادثة غريبة، تعدى حكم مساعد بالضرب على لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أندرور روبرتسون أمس الأحد خلال مواجهة فريقه أمام نظيره ارسنال.

وأعلنت لجنة PGMOL، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بضرب نجم ليفربول أندرو روبرتسون، خلال مواجهة فريقه أمام أرسنال، الأحد.

وبين شوطي اللقاء، اقترب ظهير ليفربول أندي روبرتسون، من حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، إذ كان اللاعبون يغادرون الملعب، قبل أن يبدو الحكم وكأنه يرفع ذراعه تجاه اللاعب.

وبدا روبرتسون غاضباً على الفور، وادعى أن مساعد الحكم ضربه بمرفقه.

واحتشد لاعبو ليفربول أمام الحكم الرئيسي بول تيرني لإثارة القضية، قبل أن يغادروا نحو النفق في النهاية.

وبثت شبكة "سكاي سبورتس" الحادثة، حيث أظهرت الإعادة من عدة زوايا قيام الحكم برفع ذراعه أمام اللاعب.

وذكرت الشبكة أن روبرتسون كان "مذهولا" وهو ينزل في النفق قبل أن يتهم هاتزيداكيس "بضربه في حلقه عن طريق مرفقه".

وأصدرت رابطة الحكام بيانا قالت فيه: "نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندي روبرتسون بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب آنفيلد. سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة".

ويعتبر هاتزيداكيس حكما صاحب خبرة طويلة، وكان جزءا من فرق تحكيم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعدة سنوات.

وانتهت مواجهة ليفربول ومنافسه أرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن.

ICYMI: This is what transpired at the half time whistle. Andy Robertson was seemingly elbowed by the linesman but was then shown a yellow card



The drama keeps on going in this game!#AstroEPL #LIVARS pic.twitter.com/nnGKNwZICO