محدث شهـــيد و4 إصابات واعتقال 5 شبان خلال اقتحام عقبة جبر بأريحا بعد محاصرة عدة منازل

استشهد شاب وأصيب 4 أخرين برصاص الاحتلال اليوم الاثنين 10/4/2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا، وسط تعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل مما أدى لإعتقال 5 شبان ، وسط اشتباكات مسلحة .

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة لمخيم عقبة بأريحا ، وحاصرت عددأ من المنازل في المخيم، وسط سماع متتالي لإطلاق النار .

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وأخرى في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر عبرية: إن العمليــة في مخيم عقبة جبر تهدف إلى اعتقال مطلوبين ولا علاقة له في عملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضية والتي أدت إلى مقتل مجندتين وإصابة أخرى بحالة خطيرة .