الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب لليوم الـ65 ..والوضح الصحي وصل لمرحلة خطيرة

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأثنين 10/4/2023 ، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله لليوم الـ65 على التوالي، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحيّ، حيث وصل إلى مرحلة صحيّة خطيرة، وتزداد خطورة مع مرور الوقت.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسير عدنان يُعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدين، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث، والحركة، والنوم، إضافة إلى صعوبة في التّركيز، عدا عن الآلام الشّديدة في كافة أنحاء جسده، ومؤخرًا بدأ يُعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء.

وتحتجزه إدارة السّجون حتى اليوم في (عيادة سجن الرملة) في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يقوم السّجانون بفتح الضوء عليه، كما وترفض نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.

وقال نادي الأسير، إنّ إضراب الأسير عدنان الحالي، يأخذ خصوصية كونه شرع به رفضًا للائحة (الاتهام) التي وجهت له ومطالبًا بحرّيّته، حيث أن غالبية إضراباته السّابقة كانت رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

الأسير عدنان يُعتبر أبرز الأسرى الذين واجهوا الاعتقال، عبر النضال بأمعائه الخاوية، حيث نفّذ خمس إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السّادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

يذكر أنّ الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.