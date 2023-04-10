المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : وفد إيراني يزور السعودية خلال الأيام القادمة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين 10/4/2023 أن وفد إيراني يزور السعودية خلال الأيام القادمة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك حرمة المسجد الأقصى لابد أن تتوقف .

وقالت مصادر إيرانية: إن وفد فني إيراني سيزور خلال الأيام المقبلة السعودية لتفقد السفارة الإيرانية لدى الرياض والتحضير لترتيبات إعادة فتحها، وفق لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من اتفاق وزيري الخارجية السعودي والإيراني، خلال اجتماع جمعهما في العاصمة الصينية بكين، على تفعيل بنود الاتفاق التاريخي الذي وقعه البلدان بوساطة صينية في 10 مارس الماضي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها