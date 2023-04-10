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بالفيديو : مستوطنون يؤدّون صلوات تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:21 ص
10 ابريل 2023
مستوطنون يؤدّون صلوات تلمودية على أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك
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