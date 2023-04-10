الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات مسلحة في نابلس ومداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

أعلن الإعلام العبري اليوم الاثنين 10/4/2023 ، عن إصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات مع مقاومين في مدينة نابلس فجراً .

وكانت قوات كبيرة اقتحمت فجراً، مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة من منطقة الجبل الشمالي في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مسلحون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن شابين أصيبا بشظايا الرصاص وتم تقديم العلاج الميداني لهما، كما سجلت حالة سقوط طفيفة، و10 إصابات بالاختناق.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في الضفة ، وفقا لما أفاد به نادي الأسير .

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.