حقيقة وفاة حليمة الكسواني صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة المسنة حليمة الكسواني صاحبة أغنية شدوا عضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم، والذي لاقى انتشاراً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية أيضا وبات الجميع يتهافت لعمل لقاء مع العجوز، ومنهم من يردد أنشودتها التي انتشرت كالنار في الهشيم، إذ إن خبر وفاتها لاقى حزناً كبيراً بين الناس، لأنها باتت أيقونة فلسطينية، ومع أنباء تأكيد وفاتها ونفيهن بات يبحث الناس عن حقيقة وفاة حليمة الكسواني صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين.

ما حقيقة وفاة صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

ما حقيقة وفاة صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، ونشر أحد المواقع الإخبارية الأردنية خبراً يؤكد وفاة الحاجة حليمة الكسواني صاحبة أغنية "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين" فجر اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، بمخيم الزرقاء بالأردن، وهو ما أثار الحزن بين الناس، إلا إن الموقع الاخباري حذف الخبر بعد ساعات فقط، لذلك تضاربت الأبناء حول وفاة المسنة حليمة الكسواني صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للبحث عن حقيقة وفاة صاحب أنشودة شدوا بعضكم يا أهل فلسطين.

الموقع الاخباري في الأردن الذي نشر خبر وفاة الحاجة #حليمة_الكسواني أم العبد من مخيم الزرقاء يتراجع عن خبر وفاتها .. خبر يسعدنا جدا إن كانت ما زالت على قيد الحياة وحسبها في هذا التفاعل الرهيب والدعاء لها أن يكون بعضا من التقدير لها فقد مثلت صورة وطن #شدوا_بعضكم pic.twitter.com/m7Kk8sXkH2 — Atwa Abo Khrmaالاعلامي (@AtwaAbo) April 10, 2023

هل توفت صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين؟

هل توفت صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين؟ الحاجة حليمة الكسواني هي فلسطينية لاجئة مُهجرة من بلدة بين إكسا شمال غرب القدس المحتلة، واستقرت في الأردن، ولاقت أغنية "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين" انتشاراً واسعاً مؤخراً، وأخد عشرات الآلاف يرددونها، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، كما إن الكسواني، مثلت صورة وطن في صورتها وصوتها وأوصت أهل فلسطين أن "شدوا بعضكم".

تحديث .. الموقع الاخباري في الأردن الذي نشر خبر وفاة الحاجة #حليمة_الكسواني أم العبد من مخيم الزرقاء يتراجع عن خبر وفاتها .. خبر يسعدنا جدا إن كانت ما زالت على قيد الحياة وحسبها في هذا التفاعل الرهيب والدعاء لها أن يكون بعضا من التقدير لها فقد مثلت صورة وطن #شدوا_بعضكم pic.twitter.com/oZwBlJURyi — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) April 10, 2023

تفاصيل حقيقة وفاة صاحبة انشودة شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

تفاصيل حقيقة وفاة صاحبة انشودة شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، وبعد أن شاع خبر وفاة المسنة حليمة الكسواني صاحبة أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، تراجع الموقع الأردني عن الخبر، وهو ما يعني أن الحاجة حليمة لا تزال على قيد الحياة وأن الخبر مجرد إشاعة، وهو ما أسعد الجمهور الذي أحب تلك المسنة الوطنية التي تدعو أهل فلسطين لأن يشدوا بعضهم وباتت ايقونة فلسطينية.