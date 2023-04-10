الأغوار الشمالية تحت الحصار والتضييق الشامل لليوم الرابع على التوالي

لليوم الثالث على التوالي ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 9/4/2023 ، من إجراءاتها العسكرية المشددة في محيط الأغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس: إن قوات الاحتلال وضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقل المواطنين.

وبين قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، كما أحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي اغلقته على فترات متقطعة، كما شددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشار بشارات إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الذين يسكنون في تجمعات حمصة البقيعة، والحديدية، ومكحول، وسمرا من التنقل لجلب المياه لعوائلهم ومواشيهم.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحجة عملية إطلاق النار الفدائية التي أدت لمقتل مستوطنتين وإصابة أخرى بجراح خطيرة الجمعة الماضية.