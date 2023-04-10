طقس فلسطين.. أجواء حارة نهاراً وهذا موعد سقوط الأمطار!

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، أن يستمر الجو حاراً جافاً ومغبراً، إذ تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة و تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.