بالفيديو 13 إصابة إثر مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام مخيم العين بنابلس

أصيب 13 مواطناً بجروح مختلفة، فجر اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي، بعد اقتحام مخيم العين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم العين في نابلس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال تزامناً مع اقتحام مخيم العين في نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحام قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، ومداهمة بيوت المواطنين واعتقال وقتل العديد منهم بذرائع واهية، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية رداً على الجرائم الإسرائيلية.