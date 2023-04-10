21 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وجرى تنفيذ 21 عملاً مقاوماً بينها 11 عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووثَّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلقاء ثلاث زجاجات ومفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال بالضفة الغربية، إلى جانب اندلاع مواجهات عنيفة في 7 نقاط بالضفة، تخلَّلها عمليات رشق بالحجارة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبَّان وقوات الاحتلال في مناطق عدَّة، منها قرب المسجد الأقصى، وبلدة العيزرية، وبلدة العيساوية، وحي الطور.

وأطلق مقاومون بجنين النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز الجلمة، إلى جانب استهداف مستوطنة ترسلا ومستوطنة جلبوع وعنزا بصليات كثيفة من الرصاص.

كما أطلق مقاومون النار في قلقيلة وبلدة عزون، التي شهدت اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبَّان وقوات الاحتلال، تخلَّلها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية.

وتواصلت عمليات إطلاق النار في نابلس جبل النار، ونفذ مقامون عمليتي إطلاق نار قرب حاجز حوارة، وحاجز بيت فوريك، التابعين لجيش الاحتلال.

ووقعت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "يافيث" بمحافظة أريحا، إضافة لعمليتي إطلاق نار قرب مستوطنتي أصايل وكرمي تسور في محافظة الخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمَّر بالخليل، تخلَّلها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال.

واستهدف الشبان الثائر جنود الاحتلال في بلدة الخضر ببيت لحم بالزجاجات الحارقة، خلال مواجهات تخلَلها إلقاء حجارة.