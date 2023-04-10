كم سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 10-4-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 10-4-2023 ، وبسبب ارتفاع عمليات البحث من قبل المهتمين والمتابعين في جميع محافظات الدولة السورية على جوجل الشهير قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي تستفيدون منها في معرفة الأسعار الجديد للمعدن الثمين في التعاملات اليومية ، وقبل أن بدأ في عملية الشرح نود أن نؤكد لكم إلى أن الفريق يعكف يوميا في نشر مقالات مشابهة لما نحن عليه الآن ونضع فيها الجديد من الأسعار ، وبعد هذه المقدمة يترتب عليكم المتابعة للسطر الأخير .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 10-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 428,000، ومبيع: 432,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 434,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 428,000 ، مبيع: 432,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 434,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 431,000 ، مبيع: 434,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 435,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 434,000 ، مبيع: 436,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 437,000 ليرة .

اسعار الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم

كما ووضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 475,429 وشراء 474,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 435,810 وشراء 434,762 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 416,000 وشراء 415,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 356,571 وشراء 355,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 277,333 وشراء 276,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 237,714 وشراء 237,143 ليرة .

الاونصة بيع وصل عند مستوى 14,785,829 وشراء 14,750,286 ليرة .

سعر الجنيه الذهب بيع وصل عند مستوى 3,328,000 وشراء 3,320,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 475,428,571 وشراء 474,285,714 ليرة .

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 10-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .