تنظيم حفل راقص في ساحة الغزالي

مستوطنون يستعدون صباح غدٍ لاقتحام باب الأسباط بالقدس صباح غدٍ الاثنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:20 ص
10 ابريل 2023
اقتحام مستوطنون لباب الاسباط بالقدس 2023
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يستعد مستوطنون اقتحام منطقة في باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، غدًا الاثنين.

وينطلق الاقتحام الذي يضم مجموعات من المستوطنين بحماية مشدّدة من قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، صباح غدٍ، وبالتحديد في تمام الساعة 7:15.

وينظم المقتحمون، حفل راقص واغاني مصحوبة بالموسيقى والآلاف في ساحة الغزالي عند باب الأسباط.

ويتوقع أن تندلع مواجهات بين المقدسيين مع المستوطنين وقوات الاحتلال، التي يجري العادة بتنفيذ القوات عمليات قمع للمواطنين والشبان، مستخدمةً إطلاق الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز والصوت، والضرب بـ"عنف".

اقتحامات المستوطنين لمدينة القدس والاقصى 2023

 

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